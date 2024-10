Stand: 12.10.2024 12:00 Uhr Stralsund: ICE der Bahn fährt ab Dezember bis Frankfurt am Main

Der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn bringt auch Änderungen für die ICE-Verbindung ab Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit sich: Ab Mitte Dezember fährt der Zug wochtentags eine dreiviertel Stunde (dann um 8.04 Uhr) später ab und fährt mit den gewohnten Halten wie Greifswald, Pasewalk, Prenzlau und Angermünde nach Berlin (an 10.56 Uhr). Dann geht es umsteigefrei weiter nach Halle (12.13 Uhr), Erfurt und der ICE erreicht Frankfurt am Main dann um 14.56 Uhr. Der neue Fahrplan ist laut Deutscher Bahn ab dem 16. Oktober buchbar und gilt ab dem 15. Dezember. Bis dahin können die Tickets für das nächste Jahr noch zu den bisherigen Preisen gekauft werden, heißt es. Mit dem Fahrplanwechsel hebt die Bahn die Fahrkartenpreise an.

