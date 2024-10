Stand: 16.10.2024 08:30 Uhr Stralsund: Hochschule greift nach den Sternen

An der Hochschule Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) kommen für zwei Tage Raumfahrtbegeisterte aus dem ganzen Land zusammen. Zum einen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Geschichtenwettbewerbs zum Thema "Die Raumfahrt in 50 Jahren" prämiert. Zum anderen präsentiert sich das studentische Team "Sundspace" der Hochschule Stralsund (HOST). Derzeit baut das Team an einer Rakete mit dem Namen "Siren", die im kommenden Jahr an dem internationalen Wettbewerb European Rocketry Challenge in Portugal teilnehmen soll. Außerdem wird Dr. Albrecht Weidermann, Leiter des Labs des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. in Neustrelitz, einen Vortrag mit Experimenten halten. Die Veranstaltung der HOST ist Teil der Nordischen Wochen der Raumfahrt und Weltraumforschung.

