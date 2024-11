Stand: 04.11.2024 07:26 Uhr Stralsund: Herbst-Wartung der Kanalbrücken

In der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) prüfen Ingenieure bei der planmäßigen Herbst-Wartung die Kanalbrücken in der Innenstadt. Dabei nehmen sie nach Angaben der Stadt die Fähr-, die Baden-, die Querkanal- und die Langenbrücke unter die Lupe. Die Brücken werden während der Überprüfung mehrfach geöffnet und geschlossen, heißt es. Das bedeutet für Fußgänger und Radfahrer, dass es auch außerhalb der regulären Öffnung zu Wartezeiten an den Brücken kommen kann. Die Hansestadt Stralsund bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich auf die kurzzeitigen Einschränkungen einzustellen und bei Bedarf eine andere Brücke zu nutzen. Die Kanalbrücken verbinden die Stralsunder Hafeninsel, auf der sich auch das Ozeaneum befindet, mit dem Festland und Teile der Insel untereinander.

