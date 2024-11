Stand: 16.11.2024 20:00 Uhr Stralsund: "Frauenflohmarkt" sammelt Geld für den guten Zweck

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben Frauen beim 4. Frauenflohmarkt 1.405 Euro für den guten Zweck gesammelt. Die Angebotspalette reichte von Kleidung über Schmuck bis hin zu Spielwaren, Elektronik und Büchern. Mehr als 30 Frauen hatten einen Stand im Hanseklinikum gebucht. Der Chefarzt der Hämatologie und Onkologie, Dr. Thomas Wolff, hat den Frauenflohmarkt ins Leben gerufen. Einige der Frauen waren bei ihm Krebspatientinnen und helfen nun mit, ein Netzwerk aufzubauen. Viele Schwester und Pfleger hatten Kuchen gebacken und schenkten Kaffee aus. Die Einnahmen daraus gehen zusammen mit den Standgebühren und zahlreichen Spenden in diesem Jahr an die Lazarus-Dienste. Sie bieten ehrenamtlich Hilfen für Menschen an, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Initiator Wolff hofft, dass weitere Spenden eingehen und beim nächsten Flohmarkt im Frühjahr noch mehr Frauen mitmachen.

