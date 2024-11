Stand: 29.11.2024 08:35 Uhr Stralsund: Ex-Kanzlerin Angela Merkel liest aus ihrer Biografie

Rund drei Jahre nach dem Abschied von der großen politischen Bühne stellt Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel am Abend um 19 Uhr in ihrem ehemaligen Wahlkreis in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ihre Biografie unter dem Titel "Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021" vor. Die rund 400 Karten für die Veranstaltung im Theater Vorpommern waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, so die Organisatoren. Merkel hatte ab 1990 mehr als 30 Jahre lang die Region Vorpommern im Bundestag vertreten und bei allen acht Wahlen das Direktmandat für ihren Wahlkreis 15 (Stralsund, Landkreis Nordvorpommern und Landkreis Rügen) gewonnen. In Stralsund befand sich ihr Wahlkreisbüro. 16 Jahre lang war die CDU-Politikerin Bundeskanzlerin. Bei den Bundestagswahlen 2021 war sie nicht mehr angetreten.

