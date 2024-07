Stand: 13.07.2024 08:03 Uhr Stralsund: Erste Anmeldephase für Rügenbrücken-Marathon endet

In Stralsund (Landkreis Vorpommer-Rügen) wollen in genau drei Monaten wieder Tausende Sportler beim Rügenbrücken-Marathon an den Start gehen. Nach Angaben der Stadt haben sich bislang mehr als 2.200 Läufer für die unterschiedlichen Strecken registriert. Für den Wettbewerb am 12. Oktober endet in einer Woche die erste Anmeldephase. Am 20. Juli beginnt die zweite Anmeldephase, jedoch steigt in dieser auch die Teilnahmegebühr. Anmeldeschluss ist am 30. September. Nachmeldungen sind nicht möglich, Ummeldungen werden bis zum Veranstaltungstag entgegengenommen.

Mehrere Distanzen zur Auswahl

Zur Auswahl stehen der Marathon (42 Kilometer) und der Halbmarathon. Weitere Distanzen gehen über sechs bzw. zehn Kilometer. Dazu eine Walkingstrecke sowie ein Kinderlauf von drei Kilometern Länge. Alle Strecken führen auf bzw. über die Rügenbrücke. Der Fahrzeugverkehr wird während der Wettbewerbe über den Rügendamm geführt. Alle Wettbewerbe beginnen und enden auf der Mahnkeschen Wiese.

