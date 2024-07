Stand: 10.07.2024 18:37 Uhr Stralsund: Ermittlungen nach mutmaßlichem Angriff auf syrisches Mädchen

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ermittelt die Polizei derzeit zu einem mutmaßlichem Übergriff auf ein syrisches Mädchen. Die 13-jährige war offenbar auf dem Schulweg von drei Mitschülerinnen verletzt worden. Der Vorfall soll sich am frühen Mittwochmorgen in Stralsund zugetragen haben. Nach Angaben der Polizei wurde die 13-Jährige dabei wahrscheinlich von drei Mitschülerinnen aus Syrien und Russland im Alter von 14 bis 16 Jahren angegriffen. Sie sollen ihr unter anderem das Kopftuch heruntergerissen haben. Die 13-jährige zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Alle vier Mädchen besuchen die Regionale Schule "Adolph Diesterweg" in Stralsund. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, so eine Polizeisprecherin auf NDR-Anfrage. Die Hintergründe seien bisher unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

