Stand: 31.01.2025 09:30 Uhr Stralsund: Container-Provisorium der Goethe-Schule wird abgerissen

In der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird derzeit ein Gebäude in Containerbauweise abgerissen. Vor 30 Jahren wurde es nach Angaben der Stadt als vorübergehende Erweiterung des einstigen Goethe-Gymnasiums errichtet. Damals sollte das Gebäude eine Entlastung für die Jahrgangsstufen fünf und sechs bringen. Doch durch den kontinuierlichen Anstieg der Schülerzahlen in den Folgejahren und die damit verbundene Notwendigkeit einer dauerhaften Lösung wurde im Jahr 2023 ein neues Schulgebäude für die Regionale Schule am Standort errichtet. Der Abriss des Containergebäudes ist laut Stadt nun ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung des "Schulzentrums am Sund". Mit der Errichtung des neuen Schulgebäudes, der Sanierung des "Frankenkronwerks“ und der Neugestaltung des Schulhofes werde der Campus am Sund zu einem modernen, zukunftsfähigen Bildungsstandort ausgebaut. Die Kosten für den Abriss des Containergebäudes betragen demnach 200.000 Euro. Davon übernimmt der Bund etwa drei viertel der Kosten.

