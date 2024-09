Stand: 14.09.2024 15:00 Uhr Stock-Car-Rennen: Saisonfinale in Grimmen

Der Hexenkessel in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist dafür bekannt, dass es laut und schmutzig wird. Seit nunmehr 30 Jahren wird dieses Motorsport-Event am Stadtrand von Grimmen ausgetragen. Zwei Rennwochenenden hat es in diesem Jubiläumsjahr bereits gegeben. Zum Saisonfinale an diesem Wochenende erwarten die Besucher spektakuläre Rennen. Dabei messen sich beim "Kessel-Cup" rund 300 Fahrerinnen und Fahrer mit ihren heißen Kisten. Von den Junioren ab 12 Jahren in ihren Buggys, über die beliebten Trabantgruppen, bis zu den ganz großen Klassen mit mehr als 140 PS. Es ist für jeden Stock-Car-Enthusiasten etwas dabei!

