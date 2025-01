Stand: 08.01.2025 08:37 Uhr Sternsinger segnen Rathäuser in Vorpommern

Verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar haben 20 Kinder der evangelischen und katholischen Stralsunder Kirchengemeinden am Dienstag auch das Stralsunder Rathaus (Landkreis Vorpommern-Rügen) gesegnet. Über der großen hölzernen Eingangstür des Vorraums vom Löwenschen Saal steht nun mit Kreide geschrieben: "20 * C + M + B + 25". Auf ihrem Weg durch die Hansestadt sammeln die "kleinen Stralsunder Heiligen" an vielen Haustüren Spenden für Kinder in Rumänien, Indonesien und das katholische Kindermissionswerk. In Greifswald bekommt das Rathaus am Mittwochnachmittag Besuch von den Sternsingern.

