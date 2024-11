Stand: 17.11.2024 07:53 Uhr Stark alkoholisierter Mann fährt ins Gleisbett des Rasenden Roland

Die Autofahrt eines 60-Jährigen endete am Samstagabend in einem Gleisbett. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann in Putbus (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf einen Supermarkt-Parkplatz fahren, bog allerdings bereits zehn Meter vorher an einem Bahnübergang ab. Dort fuhr er mehrere Meter in einem Gleisbett des Rasenden Roland weiter. Schienenverkehr herrschte zu diesem Zeitpunkt nicht. Dennoch wurde die Bahnstrecke vorsorglich gesperrt, so eine Polizeisprecherin. Die Beamten stellten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 2,26 Promille fest und sicherten seinen Führerschein. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.11.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen