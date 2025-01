Stand: 31.01.2025 08:32 Uhr Staffelstabübergabe im Natureum Darßer Ort

Das Natureum Darßer Ort (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat eine neue kuratorische Leiterin. Die Geologin und Umweltwissenschaftlerin Maria Kohn hat den Posten im Leuchtturmgehöft zum Jahreswechsel übernommen. Davor war seit 2019 Ines Martin die Leiterin des Natureums. Sie ging im Dezember nach 40 Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin für Krebse und Botanik am Deutschen Meeresmuseum in den Ruhestand. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft lag Ines Martin am Herzen, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Unter ihrer Leitung wurde ein Infonetzwerk aufgebaut. Das und die Zusammenarbeit mit Bildungsakteuen führt nun Maria Kohn weiter. Sie ist bereits vorher in die Umgestaltung des Meeresmuseums eingebunden gewesen. Als Ausstellungskuratorin sei Maria Kohn für die geologischen und paläontologischen Inhalte im Meeresmuseum verantwortlich und werde künftig auch im Natureum die Gäste mit ihrem wissenschaftlichen Know-how begeistern.

