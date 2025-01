Stand: 10.01.2025 08:21 Uhr Deutsches Meeresmuseum: internationale Forschung über Quallen

Sie gehören weltweit zu den auffälligsten Organismen in den Küstenmeeren, die Wurzelmundquallen. Manchmal werden sie im Durchmesser sogar über zwei Meter groß. Bisher sind 91 verschiedene Arten bekannt, so das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen). Nun haben die Stralsunder gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Senckenberg am Meer in Hamburg und mit der Universität von Sao Paulo in Brasilien einen umfassenden Band mit Beiträgen von 36 internationalen Experten über diese Tiere herausgebracht, in der Reihe "Advances in Marine Biology". Darin beschreiben die Wissenschaftler den Erfolg der Quallen als Prädatoren und deren Rolle in sich verändernden Meeren. Sie wollen damit die Aufmerksamkeit für diese Tiere sowie für deren wirtschaftlichen Wert erhöhen. Wurzelmundquallen als Nahrung und ihre Bedeutung für technisch-medizinische sowie biotechnologische Anwendungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Und zudem sind sie für die Biologie einfach faszinierende Tiere, so das Meeresmuseum. Diese neue Veröffentlichung zeigt außerdem die Ergebnisse von 50 Jahren weltweiter Forschung über die Quallen.

