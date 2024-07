Stand: 19.07.2024 18:30 Uhr Sport in Vorpommern: Ryckhangeln, Fußball und Motocross

Der Greifswalder FC bestreitet am Samstagnachmittag sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart in der Regionalliga Nordost. Gegner im Greifswalder Volksstadion (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist der polnische Drittligist MKS Flota Swinemünde. Sportlich geht es auch beim diesjährigen Greifswalder Fischerfest zur Sache. Am Samstagvormittag beginnt hier die Weltmeisterschaft im Ryckhangeln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen bei dieser Disziplin an einem 30 Meter langen Kunststoffseil über den Ryck klettern. Die Technik ist dabei egal. Hauptsache das Ziel wird erreicht. Zur gleichen Zeit treten auf der anderen Seite der Wiecker Klappbrücke die HSG Uni Greifswald und der Rostocker Kanu Club beim Kanu-Polo gegeneinander an. In der Dänischen Wiek kämpfen Mannschaften aus ganz Deutschland bis Samstagabend um den Sieg bei der Regatta der ZK10-Kutter. Viele dieser Kutter sind aus Kunststoff gefertigt. Es gehen aber auch einige wenige sanierte historische Holzkutter an den Start.

Deutsche und Landesmeisterschaft im Motocross

Auf dem Wolgaster Ziesaberg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) treten am Wochenende wieder hunderte Motocrossfahrer auf ihren Enduros und Quads an. Es geht unter anderem um den Ostseepokal, die Landesmeisterschaften und die Deutschen Meisterschaftsläufe in verschiedenen Klassen sowie den Ladys Cup. Das ist ein Rennen nur für weibliche Fahrer. Die Trainingsläufe beginnen jeweils am Morgen, die Wertungsläufe gegen Mittag.

Am Strand von Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) läuft noch bis Ende August die "StrandLust". Jeden Tag stehen verschiedene sportliche Aktivitäten auf dem Plan. An diesem Wochenende unter anderem eine Strandolympiade, Beachtennis und Strandläufe. Und in Boock (Landkreis Vorpommern-Greifswald) trifft sich die Reitelite beim Pferdefestival Stettiner Haff. Mit dabei ist auch die Titelträgerin des letzten Landesmeisterschaftsspringens Anne Wejda vom RFV Barth/Rubitz.

