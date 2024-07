Stand: 26.07.2024 14:21 Uhr Sport in Vorpommern: Fußball, Beachvolleyball und Tonnenabschlagen

Der Greifswalder FC startet an diesem Wochenende in die neue Saison der Regionalliga. Die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs empfängt am Sonntag im Greifswalder Volksstadion (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Nach dem Vizemeistertitel in der vergangenen Saison wollen die Greifswalder wieder um die oberen Tabellenplätze kämpfen. Am Strand von Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Freitag der 23. Usedom Beachcup begonnen. Bis Sonntag treten rund 1.400 Sportlerinnen und Sportler beim weltweit größten Turnier im Beachvolleyball an. Insgesamt werden auch in diesem Jahr fast 35.000 Besucher erwartet. Gespielt wird auf 95 Feldern in sieben Wettbewerben. Das Teilnehmerfeld reicht von Kindern bis Senioren und von Anfängern bis zu Profis, die in der Nationalmannschaft spielen.

Auf dem Darß wird um die Krone gekämpft

Große Tradition hat das Tonnenabschlagen in der Region Fischland-Darß-Zingst. Dabei müssen die Teilnehmer auf einem Pferd mit einem Holzknüppel ein geschmücktes Heringsfass treffen. Wer dem Fass den Boden ausschlägt, ist Bodenkönig. Für die letzten Verbindungsstäbe gibt es den Titel Stäbenkönig. Und Tonnenkönig wird der Reiter, der das allerletzte Stück abschlägt. In Klockenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) findet das Tonnenabschlagen am Samstagnachmittag statt, in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Sonntagnachmittag. In Pruchten (Landkreis Vorpommern-Rügen) gibt es außerdem am Samstagnachmittag ein Tonnenabschlagen für Kinder im Rahmen des Sport-Sommerfestes. Auf dem Sportplatz hinter der Feuerwehr stehen außerdem Fußball, Federball, Gymnastik und Tanz auf dem Programm.

