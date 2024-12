Stand: 14.12.2024 08:00 Uhr Skatepark in Jarmen: Bau startet demnächst

Die Stadt Jarmen will so schnell wie möglich mit dem Bau eines Skateparks beginnen. Es fehlt nur noch die Baugenehmigung vom Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dafür müsse aktuell die Statik neu berechnet werden, sagt Bürgermeister André Werner (FWG). Sobald die Unterlagen vorlägen, würden sie an die zuständige Behörde weitergeleitet. Wenn der Landkreis sein Okay gibt, dann könnten die Bauarbeiten beginnen. Denn die Finanzierung für das Projekt steht bereits. Die Kosten für die Holzkonstruktion werden auf 70.000 Euro geschätzt. 38.000 Euro sind durch Spenden zusammengekommen - gut die Hälfte davon hat der Sänger der Punkband "Feine Sahne Fischfilet" auf seiner Lesereise eingesammelt. Und den Rest zahlt die Stadt, da habe die Stadtvertretung bereits beschlossen, so Werner.

