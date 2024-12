Stand: 31.12.2024 08:14 Uhr Silvesterfeuerwerk in Vorpommern: Hier gibt es ein Himmelsspektakel

Böse Geister mit einem Knall vertreiben: Mit diesem Brauch beginnt traditionell das neue Jahr. In Vorpommern gibt es mehrere Orte, an denen in der Silvesternacht ein Feuerwerk in die Höhe geschossen wird. Trotz der windigen Wetteraussichten ab dem Nachmittag sollen die Höhenspektakel in Vorpommern bislang stattfinden. In Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird ein Feuerwerk während des Kindersilvesters gezündet, das um 15 Uhr beginnt. Die Freiwillige Feuerwehr Ummanz (Landkreis Vorpommern-Rügen) will das Feuerwerk um 17.30 Uhr auf der Brücke über den Focker Strom in die Lüfte schießen. Das Molenfeuerwerk in Stralsund beginnt um 18.30 Uhr. Um Punkt Mitternacht wird an allen drei Seebrücken der Kaiserbäder in Heringsdorf, Bansin und in Ahlbeck ein Feuerwerk gezündet.

