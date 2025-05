Stand: 16.05.2025 11:57 Uhr Entwarnung: Brand bei Veolia in Neu Hinrichsdorf gelöscht

Die Einsatzkräfte geben nach dem Brand beim Entsorgungsunternehmen Veolia in Neu Hinrichsdorf Entwarnung. Anwohnerinnen und Anwohner können ihre Fenster und Türen wieder öffnen. Es gebe zwar noch ein paar Glutnester, die Lage sei aber unter Kontrolle, so die Polizei. Ein Mitarbeiter musste aufgrund einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden. Aktuell laufen vor Ort die Aufräumarbeiten. Das Feuer war am Freitag kurz nach 4.00 Uhr morgens im Bereich einer Müllsammelanlage ausgebrochen. Der Schaden sei nicht so hoch wie zunächst befürchtet, so eine Sprecherin von Veolia. Die Flammen hätten ein Förderband zerstört, die Anlagentechnik sei aber verschont geblieben. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen fünfstelligen Betrag. Brandstiftung schließt die Polizei aus. Derzeit geht sie von einer Spontanentzündung durch einen technischen Defekt aus. Die Ermittlungen dauern jedoch an.

