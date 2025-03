Stand: 10.03.2025 08:05 Uhr Siegesserie der Stralsunder Wildcats endet beim Tabellenführer

Die Siegesserie der Stralsunder Wildcats ist gerissen. Die Zweitliga-Volleyballerinnen waren am Wochenende gleich doppelt gefordert. Die Partie gegen den BSV Ostbevern in Nordrhein-Westfalen am Sonnabend konnten sie mit 3:1 Sätzen (25:12, 21:25, 25:21, 25:22) für sich entscheiden. Damit hatten sie ihre Serie auf sieben Siege am Stück ausgebaut. Am Sonntag gab es dann aber eine Niederlage beim Tabellenersten aus Emlichheim in Niedersachsen. Die Wildcats mussten sich mit 0:3 (23:25, 16:25, 17:25) geschlagen geben. Emlichheim hat mit diesem Sieg vorzeitig den Meistertitel in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord geholt. Die Stralsunderinnen stehen auf Platz drei.

