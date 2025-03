Stand: 08.03.2025 15:00 Uhr Seenotretter in Zinnowitz taufen neues Rettungsboot

Die Seenotretter in Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben ein neues Rettungsboot. Es ist am Sonnabend auf den Namen "Klaus-Georg Butenschön" getauft worden. Das Rettungsboot ist achteinhalb Meter lang, hat einen 425 PS starken Antrieb und kann so bis zu 33 Knoten erreichen - das entspricht ungefähr 60 Kilometern pro Stunde. Bootsbauer aus Finnland haben es speziell für die Gegebenheit im Revier vor Usedom konstruiert und gebaut. Mit seinem Rumpf aus Aluminium und den Aufbauten aus glasfaserverstärktem Kunststoff sei es äußerst seetüchtig, heißt es von Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Das Boot ist in der Zinnowitzer Dünenstraße stationiert, steht auf einem ebenfalls speziell angefertigten Trailer und kommt zur Rettung auf der Ostsee oder dem Achterwasser zum Einsatz. Der Namensgeber Klaus-Georg Butenschön hat in der Nähe von Osnabrück gelebt. Er und seine Frau haben den Bau des neuen Spezialschiffs mit einer Spende ermöglicht.

