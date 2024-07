Stand: 08.07.2024 15:14 Uhr Schloss Ueckermünde kann saniert werden

Trotz der angespannten Haushaltslage in Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) kann das Schloss saniert werden. Der Bund übernimmt die Hälfte der Kosten, also über eine halbe Million Euro. Zwar ist der Förderbescheid noch nicht in der Post, Ueckermündes Bürgermeister Jürgen Kliewe (parteilos) ist aber froher Hoffnung, dass er in den nächsten Wochen ankommt. Dann könne man auch mit den konkreten Planungen beginnen. Realistischerweise wird der Baubeginn aber erst 2025 sein. Mit dem Geld sollen die Fassade Richtung Schlosshof und Ueckerstraße denkmalgerecht saniert werden. Hier hatten sich in den vergangen Jahren mehrere Setzungsrisse gebildet.

