Stand: 01.08.2024 10:24 Uhr Schiffsrecycling bald in Stralsund?

Bereits im September 2023 wollte die Leviathan GmbH mit dem Schiffsrecycling in Stralsund (Vorpommern-Rügen) beginnen. Seitdem liegt ein Pachtvertrag zwischen dem Unternehmen und der Stadt Stralsund als Eigentümerin des Volkswerftgeländes vor. Die technische Ausrüstung zum Abwracken und auch ein erstes Schiff seien bereits vor Ort, so der Firmen-Mitgründer Simeon Hiertz zum NDR. "Wenn wir dürften, könnten wir morgen anfangen", sagt er. Allerdings fehlt die Genehmigung durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern. Im März sei der Antrag für den Schiffsabwrackplatz und das besondere Recyclingverfahren per Wasserstrahl-Schneidanlage beim StALU eingereicht worden. Zwei Monate später hat das Amt den Eingang bestätigt. "Eine Prüfung auf Vollständigkeit der Antragsunterlagen konnte aufgrund der Personalsituation und der Arbeitsbelastung noch nicht abschließend erfolgen", zitiert das Fachmagazin EUWID die Landesregierung. Dabei werde aus "Sicht der maritimen Industriepolitik des Landes diese Initiative ausdrücklich begrüßt“. Die Abwrackanlage in Stralsund wäre die erste bundesweit. Bislang werden ausgemusterte Schiffe meist in Südasien abgewrackt.

