Schiff statt Schlitten: Weihnachtsmann kommt nach Greifswald

Es ist eine Tradition, die jedes Jahr hunderte Schaulustige an den Museumshafen lockt: In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verzichtet der Weihnachtsmann auf seinen Schlitten. Stattdessen reist der Mann mit Rauschebart seit vielen Jahren am ersten Advent-Wochenende mit dem Schiff in die Hansestadt an. Am Sonntag wird der Weihnachtsmann um 15 Uhr am Hafen erwartet. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (B90/Grüne) wird er mit einer Kutsche zum Historischen Marktplatz gebracht, um dort seine erste Weihnachtsmann-Sprechstunde abzuhalten. Wer es am Sonntag nicht zu Santa Claus schafft, hat jeden Mittwoch, Freitag, Sonnabend und Sonntag ab 16 Uhr die Möglichkeit, ihn auf dem Weihnachtsmarkt anzutreffen.

