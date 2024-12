Stand: 11.12.2024 07:13 Uhr Sagard: falsches Kennzeichen, keine Fahrerlaubnis und nun im Gefängnis

In Sagard, auf der Insel Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) kontrollierte die Polizei am Dienstagnachmittag ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichnen. Schnell stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige deutsche Autofahrer keine Fahrerlaubnis hatte und das sein Fahrzeug nicht zugelassen war. Beim Drogenvortest reagierte der Mann positiv auf Kokain und Amphetamine. Bei der weitergehenden Kontrolle bemerkten die Polizisten dann, dass gegen den 36-Jährigen zudem ein Haftbefehl vorlag. Denn der Mann aus dem Kreis Nordfriesland war er schon einmal ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen bei einer Fahrzeugkontrolle registriert worden. Die Polizisten aus Sassnitz haben den Mann nun festgenommen, ihn in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun das Weihnachtsfest verbringen wird. Denn die Staatsanwaltschaft Flensburg hatte den Autofahrer bereits zu 13 Monaten Freiheitsentzug verurteilt.

