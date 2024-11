Stand: 18.11.2024 18:00 Uhr Rügen: Polizei ermittelt nach Einbruchsserie

Die Polizei ermittelt wegen einer Serie von Einbrüchen auf Rügen. Am Freitagmorgen sind Unbekannte in die Filiale einer Bäckerei in Binz (Landkreis Vorpommern-Rügen) eingebrochen. Dort haben sie einen Tresor sowie Bargeld gestohlen. In der Nacht von Sonntag zu Montag wurden der Polizei weitere Einbrüche gemeldet: in eine Bäckereifiliale in Sellin, in ein Geschäft und ein Eiscafé in Göhren sowie in den Laden und die Werkstatt des Erlebnishofes in Zirkow. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen