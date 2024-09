Stand: 26.09.2024 19:15 Uhr Rügen: Neue Doppelspitze beim Tourismusverband

Die Tourismuschefin des Ostseebades Mönchgut Granitz, Franziska Gustävel und der Chef der Tourismusgesellschaft Kap Arkona, Andreas Heinemann, sind in ihr neues Amt als Chefs beim Tourismusverband Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gewählt worden. Sie treten damit die Nachfolger von Knut Schäfer an. Als größte Herausforderung sehen beide die Umsetzung des neuen Tourismusgesetzes, das einen regionalen Dachverband vorsieht. "Das ist ein großer Vorteil, dass wir gezwungen werden, endlich zusammenzuarbeiten", so Franziska Gustävel gegenüber dem NDR. Ihrer Ansicht nach wird es Zeit, dass die Insel wieder an einem Strang zieht. Die Arbeit verrichtet die neue Doppelspitze ehrenamtlich. Dabei müssen beide nach eigener Aussage die verschiedenen Interessen der Gemeinden berücksichtigen: Sanfter Tourismus im Norden, Westen und Süden der Insel Rügen - Massentourismus im Osten. Interessant wird sein, wie sie mit dem Streitthema "LNG Terminal Mukran" auf der Insel Rügen umgehen.

VIDEO: Neue Tourismus-Doppelspitze auf Rügen (3 Min)

