Stand: 30.12.2024 06:45 Uhr Rügen: Autofahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 66 Jahre alter Autofahrer war am Sonntag in den Morgenstunden auf der Landstraße 296 aus Samtens kommend in Richtung Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Mann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, fuhr über zwei Leitpfosten und kam in einem Abwassergraben zum Stehen, so die Polizei. Dabei wurde der 66-Jährige so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Helios-Klinikum Stralsund gebracht und stationär aufgenommen werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen