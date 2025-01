Stand: 31.01.2025 17:06 Uhr Rollstuhlbasketball: Greifswalder bislang ungeschlagen

In Greifswald geht es am Samstag in der Rollstuhlbasketball-Oberliga weiter. Für die bisher ungeschlagene Spielgemeinschaft Rostock/Greifswald (SG HRO-HGW) ein Doppelspieltag. Sie spielen gegen die Mannschaften Rolling Baskets Magdeburg, Jena Caputs 2 und RB Zwickau 2. Da die SG HRO-HGW mit angeschlagenem Kader antritt, ist sich die Mannschaft nicht sicher, ob sie auch diesen Spieltag ungeschlagen meistern werden, heißt es vom Verein. Momentan hat die Spielgemeinschaft Rostock/Greifswald acht von acht Partien für sich entscheiden können. Los geht es am Samstag um 11 Uhr in der Greifswalder Arndt-Sporthalle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 31.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald Landkreis Rostock