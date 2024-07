Stand: 17.07.2024 15:15 Uhr Richtfest beim neuen Forschungszentrum der Unimedizin Greifswald

Der Rohbau des neuen Foschungszentrums an der Universitätsmedizin Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist fertig. Am Mittwoch wurde am William B. Kannel-Center für Community Medicine Richtfest gefeiert mit Gästen aus Politik, Medizin und Forschung. Baubeginn war im Juni 2023. Auf einer Nutzfläche von über 6.600 Quadratmetern entstehen Arbeitsplätze für etwa 380 Personen. In dem Gebäude sollen die sechs Abteilungen des Instituts für Community Medicine unter einem Dach arbeiten. Bislang sind zum Beispiel die Untersuchungsräume der SHIP-Studie, die Präventions- und Versorgungsforschung überall in der Stadt verteilt. Außerdem finden die Community Dentistry, die Zentralstelle des Klinischen Krebsregisters Mecklenburg-Vorpommern sowie die Greifswalder Anteile an den Deutschen Zentren für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) und Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) Platz im Neubau. Bis 2026 soll das Forschungszentrum fertiggestellt werden. Die Kosten dafür liegen bei rund 66 Millionen Euro.

