Richtfest am NABU-Erlebniszentrum "Kranichwelten" in Günz

Der Bau des neuen NABU-Erlebniszentrums "Kranichwelten" in Günz (Landkreis Vorpommern-Rügen) geht weiter voran. Am Freitag wird an Europas größtem Kranichzentrum Richtfest gefeiert. Weil es im Frühjahr so nass war, hinke man dem Zeitplan ein wenig hinterher, erklärte der Leiter des Kranichzentrums Groß Mohrdorf, Günter Nowald. "Wir konnten erst einen Monat später mit dem Bau wirklich beginnen. Aber aktuell läuft es sehr schön. Wenn das Wetter mitspielt, bin ich guter Dinge, dass die verloren gegangene Zeit kompensiert werden kann." Im Spätsommer oder Frühherbst 2025 soll das Gebäude eröffnet werden und das bisherige Zentrum in Groß Mohrdorf ablösen. Die Kosten liegen bei rund vier Millionen Euro. Im Gebäude ist Platz für Seminarräume, ein Foyer mit Bistro sowie Verwaltung und Forschung. Herzstück ist aber die 345 Quadratmeter große Ausstellung mit mehreren Stationen, unter anderem einem Kinosaal für Virtual-Reality-Filme. Im Mittelpunkt stehen der Kranich und Informationen über seine Lebensräume, Nistplätze und Zuggewohnheiten. Es gibt aber auch den Bereich "Insektenwelten" und ein etwa 150 Quadratmeter großes künstliches Niedermoor.

