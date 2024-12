Stand: 05.12.2024 06:43 Uhr Ribnitz-Damgarten: Fläche für Windkraftanlagen ausgewiesen

Auf der Fläche nördlich des Freudenberger Holzes bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll zukünftig Windenergie gewonnen werden. Das haben die Stadtvertreter Ribnitz-Damgartens auf ihrer Sitzung am 4. Dezember beschlossen. Auf der Fläche könnten bis zu fünf Windkraftanlagen entstehen. Außerdem wurde dafür gestimmt, weiter mit dem Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst zusammenzuarbeiten. So sind die Kur- und Gästekarten der neun Partnergemeinden weiterhin anerkannt. Der städtische Haushaltsplan für die kommenden drei Jahre ist in einer ersten Lesung beschlossen worden. Nach aktuellen Zahlen fehlen im Investitionshaushalt 2025 rund 5,6 Millionen Euro. Die Stadt überlegt, einen Kredit in entsprechender Höhe aufzunehmen. Weitere Beratungen zum Haushaltsplan finden in den jeweiligen Ausschüssen statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen