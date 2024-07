Stand: 18.07.2024 07:33 Uhr Ribnitz-Damgarten: Andreas Gohs ist der neue Stadtpräsident

In Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Mittwoch die Stadtvertreter erstmals nach den Kommunalwahlen in neuer Besetzung zusammengekommen. 15 der 24 anwesenden Stadtvertreter wählten Andreas Gohs von der CDU/FDP-Fraktion zum neuen Stadtpräsidenten - er löst Hans-Joachim Westendorf (CDU) ab. Westendorf war nicht mehr zur Wahl angetreten. Damit setzte sich Andreas Gohs gegen Stefan Giese von der AfD als einzigen Mitbewerber durch, der sieben Stimmen erhielt. Aus den Kommunalwahlen ist die AfD in Ribnitz-Damgarten als stärkste Kraft hervorgegangen und hat sechs Sitze in der Stadtvertretung.

Die Stellvertreter des Stadtpräsidentens stammen aus verschiedenen Parteien: Stefan Stuht als erster Stellverterter ist von den Unabhängigen, Heike Völschow, zweite Stellvertreterin, von der Linken. Bei den Stellvertretern des Bürgermeisters bleibt alles beim Alten. Die Posten bekleiden der Leiter des Amtes für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften Heiko Körner als erster Vertreter sowie Silke Kunz, die Leiterin des Amtes für Bildung, Tourismus und Kultur als zweite Vertretung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.07.2024 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen