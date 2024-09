Stand: 26.09.2024 08:10 Uhr Rettungseinsatz: Seglerpaar kentert vor Usedom

Vor Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Mittwochnachmittag ein Seglerpaar mit seinem Boot gekentert. Gegen 13.45 Uhr empfing die Rettungsleitstelle See der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) einen automatischen Notruf über UKW-Funk. Die übermittelte Position lag im Achterwasser der Ostseeinsel Usedom, etwa eine Seemeile, also rund zwei Kilometer östlich des Ortes Lütow. Sofort schickte die Rettungsleitstelle die freiwilligen Seenotretter der Station Zinnowitz in den Einsatz. Zeitgleich bat sie das in der Nähe der angegebenen Position befindliche Ausflugsschiff „Johannes“ um Unterstützung. Dieses war als erstes vor Ort: Auf dem Rumpf eines gekenterten Segelbootes saßen eine Frau und ein Mann. Sie winkten um Hilfe. Trotz der vielen Untiefen in diesem Seegebiet gelang es der Besatzung der „Johannes“ dicht genug an den Havaristen heranzukommen, um die beiden stark unterkühlten Schiffbrüchigen an Bord nehmen zu können. Die freiwilligen Seenotretter übernahmen das unter Schock stehende Seglerpaar und brachten es an Land. Das kieloben treibende Segelboot wurde aufgerichtet und nach Netzelkow geschleppt. Die Wasserschutzpolizei Wolgast ermittelt.

