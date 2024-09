Stand: 29.09.2024 15:42 Uhr Restaurant in Binz auf Rügen erntet Kritik für Speisekarte

Ein Restaurant in Binz auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) steht wegen seiner Speisekarte in der Kritik, da es für Zigeunerschnitzel und Negerküsse wirbt. Urlaubern war das Schild vor dem Restaurant mit den entsprechenden Essensangeboten aufgestoßen. Sie hatten sich an die Ostseezeitung gewandt. Die Restaurantbetreiber waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, vermutet eine gezielte Provokation und hat dafür kein Verständnis. Die Begriffe an sich seien aber sicher nicht rassistisch gemeint, sagte er dem NDR. Früher seien sie gängig gewesen, aber es sei besser heutzutage darauf zu verzichten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 29.09.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen