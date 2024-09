Stand: 17.08.2018 15:22 Uhr Rügener Restaurant: Kinder müssen draußen bleiben

Eine neue Hausordnung in einem Restaurant in Binz auf Rügen hat für große Aufregung auf der Insel sowie auf Bewertungsportalen im Internet gesorgt. Der Betreiber des Restaurants "Oma's Küche & Quartier" hat auf der eigenen Homepage damit geworben, dass dort ab 17 Uhr keine Kinder mehr bis 14 Jahre bewirtet werden.

Beschädigungen geben Anstoß zur Neuregelung

Anlass für die Neuregelung waren nach Angaben des Betreibers Beschädigungen im Inventar durch unbeaufsichtigte Minderjährige. So sollen unter anderem alte Fotoaufsteller kaputt gegangen sein. Daher habe man sich zum Schutz und für die Ruhe der anderen Besucher für die Regelung entschlossen, hieß es.

Antidiskriminierungsstelle: Rechtlich bedenklich

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat den Ausschluss von Kindern in Restaurants als rechtlich bedenklich kritisiert. Ein pauschaler Ausschluss ohne zwingenden sachlichen Grund könne gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen, erklärte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes am Freitag in Berlin.

"Erwachsenenfreundlich" statt "kinderfeindlich"

Der Betreiber verwies darauf, dass das anliegende Hotel schon seit einiger Zeit "kinderfreie Zone" sei. Im Gespräch mit NDR 1 Radio MV betonte der Gastronom, dass er nicht kinderfeindlich, sondern erwachsenenfreundlich sei. Es gebe sogar eine Kinderkarte, die junge Besucher ausmalen könnten - zumindest am Nachmittag. Es hätten sich zudem bereits mehrere Gäste gemeldet, die den Schritt begrüßten.

User bezeichnen das Angebot als "beschämend"

In sozialen Medien und auf Bewertungsportalen überwiegen negative Kommentare. User bezeichneten das Vorgehen als "beschämend". Andere kündigten an, Gastronomen und Menschen "mit dieser Einstellung keinen Cent in den Rachen werfen" zu wollen. In den vergangenen Jahren haben verschiedene Reiseanbieter und Internetseiten Angebote für Urlaub ohne Kinder entworfen.

