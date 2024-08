Stand: 28.08.2024 14:00 Uhr Region um Jarmen vom Netz abgeschnitten

Seit Dienstagnachmittag können Anwohner in Jarmen und Umgebung (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nicht telefonieren und auch nicht ins Internet. Laut Telekom ist bei landwirtschaftlichen Arbeiten ein Glasfaserkabel mehrfach beschädigt worden. Das Telekommunikationsunternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Reparatur. Derzeit könne aber noch nicht gesagt werden, wann die Störung behoben ist, so ein Sprecher. Kunden sollten die Störung melden, um gegebenenfalls Ersatzleistungen oder Entschädigungen geltend machen zu können. Ansprechpartner ist der jeweilige Anbieter für Telefon und Internet.

