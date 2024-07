Stand: 24.07.2024 09:00 Uhr Ralswiek: Bergfest bei den Störtebeker Festspielen

Bei den Störtebeker Festspielen in Ralswiek auf Rügen ist die Hälfte der Spielzeit um. Die Bilanz fällt dabei bislang durchwachsen aus. Wegen des wechselhaften Wetters mit Regen und Gewitter hätten sich viele Zuschauer abschrecken lassen, ins Freilufttheater zu gehen. Dazu kam die Fußball-EM, mit der Folge, dass vor allem an den Abenden mit Deutschlandspielen weniger Zuschauer kamen, so die Geschäftsführerin der Störtebeker Festspiele Anna-Theresa Hick

Zwei Unfälle sorgten für Schrecken

Zum Beginn der Spielzeit verletzte sich Schauspielerin Ruth Macke beim Inlineskaten. Für sie sprang spontan Bianca Warnek ein, die bereits mehrmals in Ralswiek auf der Bühne stand. Während einer Vorstellung erwischte es dann auch Tina Rottensteiner, die Darstellerin der Madam Fleur. Sie kugelte sich den Arm in einer Szene aus. Beide Schauspielerinnen stehen inzwischen wieder auf der Bühne.

