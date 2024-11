Stand: 13.11.2024 13:22 Uhr Prerow: Unbekannte zerstören Lautsprecher auf neuer Seebrücke

Unbekannte haben auf der gerade erst in Betrieb genommenen Seebrücke in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) 41 Lautsprecher durch massive Gewaltanwendung komplett unbrauchbar gemacht. Laut Polizei haben die Täter die Geräte im Zeitraum vom 30. auf dem 31. Oktober beschädigt. Diese Lautsprecher dienen der Information für Fußgänger in Notfallsituationen und für Durchsagen, falls die Fahrbahn für Einsatzfahrzeuge freigehalten werden muss. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Barth unter 038231/6720, die Onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle.

