Prerow: Gefährliche Spinne im Supermarkt

In Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Montagmorgen ein Mitarbeiter eines Supermarktes eine giftige Riesenspinne entdeckt. Das Tier saß in einem Bananenkarton. Es wurde von dem Mitarbeiter eingefangen, der anschließend die Polizei alarmierte. Die Beamten nahmen wenig später das Tier vorübergehend in Gewahrsam. Inzwischen kümmert sich der Amtstierarzt um die giftige Spinne. Nach Angaben der Polizei gehört die Spinne zur Gattung der Riesenkrabbenspinnen, die vor allem in den Tropen und Subtropen beheimatet sind.

