Plasma-Druckverfahren aus Greifswald gewinnt Inno Award 2024

Zwei Wissenschaftler aus Greifswald haben den Inno Award 2024 für ihr revolutionäres Plasma-Druckverfahren gewonnen. Das Verfahren mache eine hauchdünne Beschichtung im Mikrometer-Maßstab von Materialien wie Metall, Kunststoff oder Papier möglich. Also Schichten, die in etwa die Dicke eines menschlichen Haares hätten, hieß es vom Verbund der Technologiezentren in Mecklenburg-Vorpommern.

Die umweltfreundliche Innovation aus dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie Greifswald (INP) eröffne noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, wie etwa das Abtragen von Schichten. Der erste Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Mehr als ein Dutzend kreativer Teams hatten sich um den branchenübergreifenden Award beworben. Seit 12 Jahren wird der Preis vom Verbund der Technologiezentren in Mecklenburg-Vorpommern verliehen.

