Party, Entspannung und Comedy - Vorpommern feiert seine Frauen

In Vorpommern wird der Internationale Frauentag in vielen Orten zelebriert. Gefeiert wird zum Beispiel in der Mehrzweckhalle in Gützkow, im Stralsunder Brauhaus, in den Kulturhäusern in Richtenberg und in Grimmen, im Dorfgemeinschaftshaus in Altenhagen, im "Alten Tanzsaal" in Zarrendorf und an der Konzertmuschel in Zinnowitz. Bei einer Party im Club Rosa in Greifswald werden Spenden gesammelt - alle Einnahmen kommen dem Greifswalder Frauenhaus zu Gute. Entspannung hingegen verspricht das Waldbaden im Nationalpark Jasmund - ein zweistündiger Spaziergang mit Atem- und Sinnesübungen. Eine Wanderung für Frauen unter dem Titel "Zeit für dich" startet auch am Haus des Gastes in Baabe. Das Theater Anklam zeigt anlässlich des Frauentags die Komödie "Ladys Night" und im Binzer Kleinbahnhof sind beim Comedy-Marathon drei Frauen zu Gast. Der internationale Frauentag ist seit drei Jahren offizieller Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern. Die Geschäfte bleiben deshalb geschlossen.

