Stand: 03.03.2025 17:00 Uhr Parow: Militärübung sorgt für Lärm

Auf dem Übungsplatz der Marinetechnikschule in Parow (Landkreis Vorpommern-Rügen) findet noch bis Donnerstag eine Militärübung statt. Dort und auf dem Strelasund üben Soldaten den Umgang mit Handwaffen, Manövermunition und Drohnen. Die Bundeswehr informiert, dass es deshalb zwischen 8 und 16 Uhr laut werden könnte. Ab Freitag liegen außerdem drei Einheiten der Deutschen Marine im Stralsunder Hafen. Für das Einlaufen am Freitag und das Auslaufen der Schiffe am Montag müssen die Öffnungszeiten der Ziegelgrabenbrücke auf dem alten Rügendamm an diesen beiden Tagen angepasst werden. Sie öffnet am Morgen jeweils um 8.10 statt um 8.20 Uhr.

