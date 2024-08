Stand: 09.08.2024 08:07 Uhr Pangea Festival: Wrestling, Sup Yoga und plattdeutsche Meditation

In Pütnitz, einem Ortsteil von Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen), werden am Wochenende etwa 15.000 Besucher zum Pangea Festival erwartet. 100 Konzerte wird es in drei Tagen auf sieben Bühnen geben. Zu den für das Festival typischen Workshops haben sich 13.000 Menschen angemeldet. Dazu zählen Trendsportarten wie Sup Yoga oder Skim Boarding, dem Surfen im flachen Wasser, worin in Pütnitz erstmals sogar die europäische Meisterschaft ausgetragen wird. Außerdem können Besucher beispielsweise lernen, wie auf plattdeutsch meditiert wird. Kreative Workshops zu Siebdruck, Upcycling oder Schmuckherstellung finden genauso statt wie sportliche Turniere. Mit dieser Mischung aus Sport, Kultur und Musik wolle man sich, so Geschäftsführer und Festivalgründer Axel Seifert, von anderen reinen Musikfestivals absetzen. Der allgemeine Kostendruck jedoch habe auch das Festival am Ribnitzer See inzwischen zu einer wirtschaftlichen Herausforderung gemacht, so Seifert. Deshalb verzichteten die Veranstalter in diesem Jahr zum Beispiel auf die mobile Kletterwand. Das Pangea Festival in Pütnitz findet seit 2013 statt.

