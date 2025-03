Stand: 06.03.2025 11:40 Uhr Niepars: Erste Flüchtlingsfamilie zieht in zwei Wochen ein

In die neue Gemeinschaftsunterkunft in Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) sollen am 20. März die ersten Geflüchteten einziehen. Das hat der Landkreis am Mittwochabend bei einer Informationsveranstaltung bekannt gegeben. Bis zu 93 Menschen können in den 21 Wohnungen untergebracht werden. Der Kreis rechnet mit einer Belegung von durchschnittlich 65 Menschen. Betreut wird die Unterkunft von dem kommunalen Beschäftigungsunternehmen SiC in Stralsund. Ein Sicherheitsdienst soll 24 Stunden vor Ort sein, hieß es bei der Veranstaltung.

