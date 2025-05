Stand: 14.05.2025 07:56 Uhr Greifswald feiert 775-jähriges Jubiläum

Die Hansestadt Greifswald wird 775 Jahre alt. Am 14. Mai 1250 hat die Siedlung "Gripheswald" das Lübische Stadtrecht erhalten. Vor allem in der Zeit von 1310 bis 1363 profitiert Greifswald von der Blütezeit der Hanse. Während dieser Periode kommen die Abgesandten der Hansestädte nachweislich acht Mal zu den Hansetagen in die Stadt. 1456 wird auf Initiative von Bürgermeister Rubenow die Greifswalder Universität gegründet. Um die umfangreiche Geschichte der Stadt zu würdigen, startet Mittwochnachmittag (15 Uhr) mit einem Glockenläuten aller Kirchen ein mehrtägiges Jubiläumsfest. Bis Sonntag sind unter anderem Konzerte, Sportturniere und Shows geplant. Auf dem Marktplatz steht ein 30 Meter hohes Riesenrad für eine besondere Perspektive über Greifswald.

