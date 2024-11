Stand: 25.11.2024 08:08 Uhr Neun große Windkraftanlagen in der Region Richtenberg genehmigt

Mit einer Gesamthöhe über Grund von 244 Metern beziehungsweise 250 Metern können die neun Windkraftanlagen in der Region Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) errichtet werden. Dies teilte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Stralsund mit. Der Rotordurchmesser wird 150 Meter beziehungsweise 162 Meter betragen. Mit diesen Maßen und der Nennleistung von jeweils circa 6 Megawatt gehören die Anlagen dann weltweit zu den größten, die derzeit an Land gebaut werden. Gegen den Bescheid kann nun einen Monat lang Widerspruch eingelegt werden. Von heute an bis zum 09.12.2024 können Interessierte den gesamten Genehmigungsbescheid einsehen. Die Windkraftanlagen werden im festgelegten Windeignungsgebiet in der Nähe der Ortschaften Grün Kordshagen und Zandershagen stehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 25.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen