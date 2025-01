Stand: 16.01.2025 16:30 Uhr Neujahrsempfang in Wolgast: Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement

Die freiwillige Feuerwehr Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Andreas Keil vom Jugendhaus "Peenebunker" sind für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. Bürgermeister Martin Schröter (parteilos) überreichte die "goldenen Greifen" auf dem Neujahrsempfang am Mittwochabend. Dabei sprach Bürgermeister Schröter auch über das vergangene Jahr, in dem Wolgast sein 900. Jubiläum gefeiert hat. Insgesamt zieht die Stadt dafür eine positive Bilanz. Es seien viele Gäste nach Wolgast gekommen. Im Rahmen seiner Laudatio überreichte er dann zwei Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement. Andreas Keil vom Jugendhaus sieht die Auszeichnung als Wertschätzung der vergangenen Jahre für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Wolgast. "Wir wollen bei den bei den Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein wecken für ihre Stadt, für Bewegung, für Musik oder für ihre Umwelt". Zum Neujahrsempfang des Bürgermeisters im Wolgaster Begegnungszentrum kamen mehr als 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik und lokalen Vereinen.

