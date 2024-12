Stand: 13.12.2024 13:00 Uhr Neuer Verein will Amt Jarmen-Tutow beleben

Ein neuer Verein will mehr Leben ins Amt Jarmen-Tutow bringen. Er nennt sich "Kulturbrücke Peene-Tollense" und möchte Menschen zusammenbringen, die sich in der Region engagieren wollen. Das können Gewerbetreibende, Vereine, die Kitas und Schulen sowie Vertreter von Stadt und Kirche sein, sagt Jarmens Bürgermeister André Werner. Aber auch jeder andere Interessierte, der etwas auf die Beine stellen will, findet dort nun einen Anlaufpunkt. Am Freitag stellt sich der Verein um 18 Uhr im Haus der Begegnung in Jarmen vor.

Auch Unternehmer sollen sich vernetzen

Mit ihm soll es bald mehr Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geben - und zwar in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport. Wirtschaft ist auch ein Thema. Geplant ist zum Beispiel ein regelmäßiger Stammtisch, bei dem sich Unternehmer aus dem Amt Jarmen-Tutow austauschen können. Der erste für den 15. Januar geplant. Zu Gast ist dann auch eine Mitarbeiterin vom Digitalen Innovationszentrum in Greifswald, um Tipps zu geben, zum Beispiel im Bereich Social Media.

