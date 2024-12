Stand: 06.12.2024 05:17 Uhr Neuer Rekord beim Greifswalder Nikolaus-Lauf

Neuer Rekord für die Hansestadt: Knapp 500 geputzte Stiefel wurden in diesem Jahr beim vierten Nikolaus-Lauf in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) abgegeben. Die Schuhe wurden von der Greifswald-Information an rund 40 Händler verteilt, die die Stiefel mit Kleinigkeiten gefüllt haben und diese am 6. Dezember in ihren Schaufenstern ausstellen. Die Kinder können am Nikolaustag die Stiefel in den Schaufesntern suchen. Das Nikolaus-Laufen wird immer beliebter. Das merkt Sophie Dufke, Leiterin der Greifswald-Information, deutlich: „Dass wir schon vor der eigentlichen Öffnungszeit des Nikolausbüros nahezu 100 Stiefel hätten annehmen können, zeigt, wie sehr das Nikolauslaufen bereits zur liebgewonnenen Tradition für viele Greifswalder Kinder geworden ist.“ Nach Angaben des Stadtmarketings ist das Ziel der Aktion, mehr Besucher in die Greifswalder Innenstadt zu locken und zu einem Einkaufsbummel zu animieren.

