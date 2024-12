Stand: 13.12.2024 12:50 Uhr Neuer Kreisverkehr in Ahlbeck fertiggestellt

Der Verkehr über den neuen Kreisverkehr in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) rollt wieder. Nach Angaben des Straßenbauamtes Neustrelitz sind die Bauarbeiten im Bereich vom Bahnübergang bis zum Kreisverkehr an der Swinemünder Chaussee abgeschlossen. Der Kreisel ist ab Freitagabend für den Verkehr freigegeben. Im kommenden Frühjahr sind weitere Arbeiten erforderlich. So müssen beispielsweise noch die Endmarkierung angebracht und die Beschilderungen fertiggestellt werden. Um die Arbeiten durchführen zu können, wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen, informiert das Amt.

